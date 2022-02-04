大陸國家主席習近平今在北京釣魚台國賓館，與到訪的俄羅斯總統普丁會談，是兩國元首兩年多以來首次面對面會晤，就雙邊關係以及事關國際戰略安全穩定的一系列重大問題，深入交換意見，雙方同意深化合作。 俄媒報導雙方簽署一份關於國際關係進入新時代以及全球可持續發展的聯合聲明提到兩國將抵抗外部勢力以任何藉口干預主權國家內政。

習近平指出，面對深刻複雜演變的國際形勢，中俄矢志不渝深化背靠背戰略協作，是對兩國乃至世界都具有深遠影響的戰略抉擇，過去、現在、將來都不會動搖。雙方要繼續有力支持彼此維護主權、安全、發展利益，有效應對外部干涉和地區安全威脅，維護國際戰略穩定。雙方要密切在國際事務中的協調配合，在抗擊疫情及提振經濟等拿出大國作為。

習近平又強調，中方願同俄方推動兩國全方位務實合作取得更多成果，強化能源戰略夥伴關係，支持彼此保障能源安全，推進完善全球能源治理體系、深化兩國財政金融政策溝通，增強抵禦金融風險的合力。

普丁表示，俄中關係是21世紀國際關係的典範，兩國戰略性質空前凸顯，俄方願同中方進一步密切戰略溝通協作，堅定相互支持彼此維護主權和領土完整，堅定維護聯合國的核心協調作用，堅定維護國際法和國際公平正義，推動構建更加公正合理的國際秩序。普丁說，俄羅斯企業已製訂對華油氣供應新方案，包括每年從遠東區向中國供應100億立方米天然氣。

習近平在會談結束後為普丁舉行宴會。兩國發表聯合聲明，集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場，亦會深化合作，提升上海合作組織在多極世界秩序中的作用，亦會在歐亞經濟聯盟和「一帶一路」深化合作。兩國有關部門還簽署一系列重點領域合作文件。

普丁是全球第一位明確表態出席北京冬奧會的國家元首。這次北京之行，是他今年首次出國訪問，亦是截至目前唯一出訪安排。普丁在出訪前夕接受央視採訪，強調堅決反對將體育政治化，反對將體育作為施壓、不公平競爭和歧視的工具。