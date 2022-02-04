國民黨台北市議員羅智強今天(4日)表示，他決定不競選連任台北市議員，他將把棒子交給他的辦公室主任楊植斗，給優秀的年輕人一個機會。國民黨立委洪孟楷對此表示，戰士絕對不懼戰、也不惜戰，不競選連任北市議員，代表羅智強的服務範圍更能擴及全臺、不限北市。至於羅智強下一步選什麼？有網友希望他選高雄市長或桃園市長，甚至有人建議選立委。

洪孟楷4日在臉書貼文表示，大年初四羅智強 議員在臉書上宣布不參選2022年議員連任，即便過去一年已經聽他說過許多次，但正式宣布時仍令人震撼。更重要的是，選舉天時地利人和他全都把握，連任對他來說比反掌還容易，能夠選擇交棒給年輕的楊植斗，令人佩服也更感動，最重要的是無欲則剛的身影最強大，這會是執政黨最害怕的監督力量。

洪孟楷指出，羅智強2018年首次參選北市議員第一高票，四年的經營相信票數只多不少，而身處的大安文山區基本盤又穩定，加上聲量強大，藍營無人能出其右，他能夠毅然決然的放棄連任，遠離舒適圈就是讓自己更加強大。「正道不孤、強哥加油！」而戰士絕對不懼戰、也不惜戰，離開北市議員連任，代表羅智強的服務範圍更能擴及全台、不限北市。監督制衡執政黨，我們需要更多有戰力、敢付出的羅智強。

洪孟楷還透露，過去很多場合與強哥合作過，包括公投前夕夜宿凱道、全台希望公車等等，在這些活動中，他看到強哥的無私，一個最明顯例子，就是希望公車的串連破百位，強哥是發起人，但他從來沒有把自己名列首位，全台第一位排序是馬英九，因為是尊重；而北市議員第一位排序是王欣儀，因為是用姓氏筆畫排列，由此看出強哥不居功的度量。羅智強在底下回應說，「謝謝孟楷，很高興我們有很多併肩作戰的時刻！」

至於羅智強下一步選什麼？網友則紛紛建議，「下髙雄來選」、「選高雄市長好嗎？國家需要您」、「來桃園選市長，一定支持你」、「強哥選2024台北市立委」、「選2024萬華立委」、「來來來，來台南」、「希望強哥來新北三重選立委」。