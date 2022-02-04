今日初四國道已出現北返車潮，高公局表示，今日下午國道9處路段壅塞，截至17時，國道交通量為78.8百萬車公里，預估今日交通量為128百萬車公里，仍在預期範圍。至於明天初五（2/5）北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.7倍，高公局列出9大地雷路段，建議北返民眾於上午時段出發。

今日下午國道壅塞路段包括國1南向五堵至汐止，北向湖口服務區至湖口、台中至台中系統、北斗至員林；國3南向高原至關西服務區、清水服務區至大甲、南雲至竹山；國5北向宜蘭至坪林；國六西向東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局預估，初五國道交通量為130百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.5倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.7倍。預判明日重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括：14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

初五國道疏導措施。（高公局提供）

另查今日國道發生4起事故，均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅：

1.11時09分於國3北向349公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於11時37分排除，造成後方車流回堵約7公里。

2.11時13分於國3北向226.6公里處發生2起共6輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時47分排除，造成後方車流回堵約4公里。

3.15時15分於國1北向171.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於15時20分排除，造成後方車流回堵3公里。

4.15時57分於國1北向253.9公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於16時15分排除，造成後方車流回堵4公里。