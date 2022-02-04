《紐約郵報》（New York Post）3日報導，一名愛荷華州男子先前與朋友因塗抹美乃滋發生爭吵，最後開小貨車衝撞朋友並來回輾過，導致後者當場慘死，這名兇手近期因一級謀殺罪被判處無期徒刑。

根據報導，現年29歲的男性艾爾巴赫（Kristofer Erlbacher），2020 年12月17日與包括索爾伯格（Caleb Solberg）在內的兩名朋友，外出到愛荷華州穆黑德（Moorhead）皮斯加（Pisgah）的一處酒吧喝酒，但期間艾爾巴赫在索爾伯格的食物上塗抹美乃滋，導致後者「十分憤怒」，兩人爆發衝突。

這類酒吧衝突並不罕見，但艾爾巴赫打電話給索爾伯格的兄弟普萊爾（Craig Pryor），宣稱要在索爾伯格家放火，並用獵槍將他殺害，普萊爾稍後趕往索爾伯格當時所在的一間咖啡館，而這群人又再度爆發衝突。艾爾巴赫離開咖啡館後，先駕駛他的Chevrolet Silverado小貨車，撞擊普萊爾所在的車輛，稍後更直接撞上索爾伯格，且由於第一次撞擊未將他殺害，艾爾巴赫繞了一圈，又回來輾過索爾伯格兩次。

艾爾巴赫被捕後遭控一級謀殺罪，他為將罪名降為二級謀殺罪，辯稱當時自己喝醉了，並宣稱有必要「以致命武力來保護自己」，不過地方法院法官史騰斯蘭（Greg Steensland）認為，艾爾巴赫當時仍具備足夠的心智判斷能力，且並無證據顯示他當時面對迫在眉睫的危機，因此稱相關辯詞「毫無道理」。艾爾巴赫2021年12月被判一級謀殺罪有罪，並於1月31日被判處無期徒刑。

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