馬來西亞一名19歲甜美網紅Jing En去（2021）年9月爆出未婚懷孕，孩子的爸同為人氣網紅，兩人交往2年多時間，還是未婚狀態就突然宣布懷孕，引起當地社會大眾譁然，還傳出男方家長氣得把他抓到教會「認罪」；Jing En目前懷孕7個月，但近日無預警自曝確診新冠肺炎，只能一個人留院觀察隔離，不能見家人讓她每天感到無助淚崩。

Jing En在1日於IG更新近況，透露自己染疫並附上在醫院隔離虛弱的黑白照，她一開始先和粉絲報平安，肚子裡的胎兒很好沒有受任何影響，也想藉由這次經驗，希望其他人不要和她犯一樣的錯；Jing En說她在除夕夜有做快篩，測了好幾次都是陰性。

她直到初一回家吃飯才開始感到身體不適，疲累又發冷，原本還以為是懷孕的反應，量體溫後發現燒到快39度，馬上又做了一次快篩，結果才出現兩條線，隨後家人就即刻送她到醫院；不過，礙於Jing En是孕婦又確診，只能一個人在醫院觀察隔離，無法有家人陪伴。

Jing En提到待在醫院時她其實很害怕，因為公公和其他親戚也是在同一間醫院過世，腦海就會浮現過去傷心的回憶，「我要一個人在這醫院度過10天完全不能見家人，這感覺一想到就想哭，無助失落的心情讓我在短短的一天內哭了無數次，聽到家人和老公的安慰更是心酸」。

而Jing En最後想起腹中的兒子就趕快振作，信心喊話「只要他沒事就夠了」，讓許多網友也不捨地紛紛替她打氣加油。

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