泰國日前宣布，只要完整接種COVID-19疫苗的旅客入境免隔離，對於台灣是否可能跟進泰國？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(4)日回應，台灣縮短入境檢疫勢在必行，但不會像泰國一次全開，而是視疫情狀況逐步檢視。

泰國2月1日宣布實施免隔離簽證計畫，各國旅客只要提供完整接種COVID-19疫苗，任何國籍的遊客都可以申請免檢疫入境，希望藉此提振疲弱的經濟。

陳時中今天在春節連假的首場疫情記者會中，面對媒體詢問，台灣是否跟進泰國入境免隔離政策，或者縮短入境隔離時間時表示，在目前疫情狀況下，縮短檢疫天數勢在必行，至於怎麼縮短仍待專家討論，會視疫情狀況逐步檢視，不會像泰國一次全開。

春節後防疫措施鬆綁？ 陳時中：繼續觀察

本土疫情持續延燒，國內今新增25例本土病例，其中以日翊物流增加10例最多，對於春節後的疫情預測，陳時中說，目前確實有些是吃年夜飯的親密家屬染疫，但沒看到有南來北返帶動病毒傳播情況，春節後疫情有各種可能發展，會密切注意。

至於春節後是否鬆綁防疫措施，陳時中則表示，目前仍維持二級警戒，春節後防疫措施以沒有明顯更動為原則；此外，是否考慮延後開學，陳時中說除非疫情大爆發，否則延後開學目前完全沒有規劃。