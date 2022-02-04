真的汗顏！一名網友分享，他過年期間與妻小一起去逛連鎖服飾店NET，而他穿著亮粉色的上衣，胸前掛著手機，但在逛街的40分鐘內，前後被10幾組客人誤認成店員，讓他超級傻眼。

男網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己在年假期間與妻小一起到NET買衣服，結果他在逛街的40分鐘中，先在試衣間被路人詢問「可以試穿嗎？」接著他在陪妻子挑衣服時，也有人來問他「這件還有尺寸嗎？、「能試穿鞋子嗎？」等等問題。

原PO崩潰地說，「來逛40分鐘10幾組客人問我各種問題，我想說我也是客人好嗎？」而原PO也發出一張對著鏡子拍下的照片，要網友幫忙評評理，只見原PO穿著亮粉色的上衣，胸前則掛著白色的手機。實際上，NET員工在上班時，胸前會配掛識別證，真與原PO裝扮有幾分神似。

文章曝光後，不少網友留言回應，「因為你手機吊在脖子上，真的很像店員」、「我去餐飲店被認為是店長、去醫院被認為是醫生，所以外出還是直接穿短褲跟拖鞋就好」、「標準店員穿搭又加上脖子掛手機被誤會是識別證」、「你就記得回『好的，請您在這裡稍等我一下』」然後你就可以繼續去血拼了」。

還有網友分享，他曾經在參加長輩告別式時，被許多陌生人誤認成葬儀社員工，一直被問「XX廳在哪裡？」、「火葬場怎麼走」，讓他和家人感到無奈又好笑。