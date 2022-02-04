中華冬奧代表團由掌旗官黃郁婷（中）、何秉睿手持奧會會旗入場。（美聯社）

北京冬奧開幕，鳥巢體育場施放煙火。（路透）

北京冬奧開幕，習近平現身揮手致意。（路透）

2022北京冬季奧運今晚8時在北京鳥巢體育場揭開序幕，國際名導張藝謀用雪花跟冰為主題呈現開幕式，中國國家主席習近平與國際奧會主席巴赫也現身向全球觀眾揮手致意，接著鳥巢放起煙火，宣告第24屆冬奧正式啟動，我國的掌旗官黃郁婷、何秉睿則緊接在日本之後，於運動員入場的第11順位進場。

北京冬奧開幕式從最有庶民特色的「廣場舞」開始，接著習近平與巴赫向全球觀眾揮手致意，開幕式導演張藝謀以24節氣倒數最後24秒，並在立春時以綠色稻苗萌芽、呈現生生不息的意象，鳥巢體育場開始施放煙火。

接著中國國旗由56個民族代表與傑出人士，將中國國旗傳遞進場中，完成升旗典禮，隨即一滴藍墨水從天而降形成黃河，波浪拍打下漸漸形成清澈冰面，巨大冰塊從河面升起，24道雷射光刻畫在冰方塊，一一投影回顧過去23屆冬奧。

隨後中國大門打開，展現迎接世界運動員的態勢，進入「運動員入場」的重頭戲，本屆冬奧入場序以國名的簡體中文排序，希臘第1、土耳其居次，中華代表團則由黃郁婷、何秉睿與中華奧會祕書高馥淇代表入場，現場響起掌聲，大會司儀喊出「Chinese Taipei」與「中華台北」入場，接著則是香港代表團入場。

北京冬奧開幕式表演。(圖/新華社)