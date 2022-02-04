「2022新北燈會」今（4日）在新北大都會公園登場。（葉書宏攝）

「2022新北燈會」今（4日）在新北大都會公園登場。（葉書宏攝）

「2022新北燈會」今（4日）在新北大都會公園登場。（葉書宏攝）

「2022新北燈會」今（4日）在新北大都會公園登場。（葉書宏攝）

「2022新北燈會」今（4日）在新北大都會公園登場，由市長侯友宜與貴賓共同啟動主燈143秒絢爛燈光秀，此外，長達120米主燈「臥虎藏龍」，搭配LED燈條與雷射燈光，磅礡氣勢，燈會將展至2月28日。侯友宜表示，今年防疫優先取消美食區，落實相關防疫措施。

開幕活動由藝人王彩樺開場演唱，霹靂國際的「素還真」電吉他彈奏更嗨翻全場，還有身聲劇場的「星空奇幻遊行」大小朋友看得目不轉睛；還有禾一舞團帶來獨創的官將首街舞，結合螢光特效與科技動畫，熱力四射；以及榮獲金曲獎的CMO樂團演出，觀眾聽得如癡如醉。

侯友宜表示，今年防疫優先，以虎年「臥虎藏龍」作為主題燈，虎的頭部高達8米、身長120米，虎身內有新北的傳統文化，藉此了解新北市，今年有7個主題燈區、6大類型演出，更重要有106種表演，另外還有日本7縣市傳統燈飾參與，再加上台灣「廟埕搬戲」區。

另外，還有去年牛的主題燈以及小朋友最愛的「小熊甜蜜森林」區，今年沒有美食區，以防疫為優先，特別拜託民眾要戴口罩、量體溫、實聯制，防疫做好，新北燈會讓大家平安開心過一個春節、元宵、情人節。

侯友宜強調，尤其人潮監控管理，錄影監視系統做好實聯制、量體溫以及隨時會有工作人員宣導，此外，地點選得非常好，選在空曠的大都會公園，有7大主題區都分散，民眾走起來非常開心也可以兼顧防疫，在防疫優先的前提下，歡迎民眾來賞燈。

民政局長柯慶忠表示，今年由燈藝大師陳祖榮親手打造的「臥虎藏龍」主燈，虎身長達120米、高度達8米，綴飾LED燈條與雷射燈光，十分震撼壯觀，每晚6時至9時整點時段炫麗主燈秀，並搭配霹靂國際黃文擇獻聲錄製的七言詩詞口白「山海新北萬象新，人文薈萃百業興，臥虎狂嘯氣蓋世，藏龍飛騰天下行。」

值得一提，7大燈區「臥虎藏龍」、「街頭表演場」「廟埕搬戲」、「小熊甜蜜森林」、「水上音樂廳」、「花燈嘉年華」、「牛好日子」各有特色，可從燈會主燈「臥虎藏龍」虎身「街頭表演場」，一覽新北產業發展及都會街頭的城市特色；「廟埕搬戲」區以新莊地藏庵立面樣式設計，設置6座吸睛的官將首、八家將臉譜，傳遞濃濃台灣風情。

民政局表示，為讓民眾能安心賞燈，燈會採最高規格防疫，每日環境清消，園區重要出入口並設置防疫站，呼籲入園賞燈民眾，共同遵守防疫規範，落實實聯制登記、量測體溫、手部消毒，並全程佩戴口罩，現場節目與活動也將遵守中央流行疫情指揮中心規定調整。

燈藝大師陳祖榮親手打造的「臥虎藏龍」主燈，虎身長達120米、高度達8米。