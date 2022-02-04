中央氣象局表示，大陸冷氣團影響，明天(5日)大年初五氣溫偏低，中部以北及東北部低溫約12-14度，今晚到明天清晨最冷，部分地區低溫恐下探10度。下周一上班日(7日)起，鋒面接近，天氣轉趨不穩定，中部以北、東半部有短暫陣雨，南部也將轉為有局部短暫陣雨。

今「立春」急凍4天！ 氣象局最新說明｜2022.02.04

未來一周天氣概況。(圖/氣象局)

氣象局指出，持續受大陸冷氣團影響，預估今晚至明晨是這波冷空氣最強的時段，西半部及東北部低溫大約在12至14度左右，東部及東南部約15、16度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，特別是苗栗縣、金門縣有局部10度以下低溫發生的機率；明日北部及東北部高溫只有15度左右，整天偏冷，東部及中部約18、19度，東南部及南部21至23度。

降雨方面，明天水氣比今天稍減，下雨的區域主要分布在迎風面的東北部地區仍有局部地形性的短暫雨，而桃園以北、東部及東南部地區也有零星短暫雨，其他地區則大致為多雲到晴的天氣。

4至5日定量降水預報。(圖/氣象局)

下周日清晨(6日)大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍減，東北部地區仍有局部短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周日白天大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一(7日)鋒面接近，下周二(8日)鋒面通過及東北季風增強，各地水氣增加，中部以北、東半部地區轉為有短暫陣雨的天氣，其他地區亦有局部短暫陣雨。

下周三、下周四(9日、10日)受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周五(11日)東北季風稍減弱，氣溫稍回升；下周三至下周五在迎風面東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

12日至14日鋒面通過及東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他各地早晚亦涼；降雨以迎風面北部、東半部地區為主，中南部山區也有零星降雨的機率，其他地區雲量偏多。