2022北京冬奧迎接各國選手到來，主辦方為了展現先進「硬實力」，食衣住行育樂等面向無不卯足全力，務求給所有選手耳目一新創造驚喜。既然來到了中國，那美食肯定也是少不了的，冬奧村準備了678道各國美食，光報一輪中菜名就把人聽饞了，連荷蘭正妹選手尤塔·里爾達姆都愛上了四川麻辣燙。且藉由自動餐廳各種智能黑科技，不但能自動送餐，還能機器炸薯條、調雞尾酒，百萬網友看了驚呆喊：來度假的吧？

這次冬奧村為了迎接各國的運動員，特意準備了678道美食！早、中、晚、宵夜24小時都可以吃到全球的美食，完全滿足了運動員們的餐飯需求。有在地選手愛吃的中餐，紅燜羊肉、宮保雞丁、菠蘿咕咾肉、青椒炒牛肉、揚州炒飯...光這輪菜名一報，都把人給聽饞了。

在地選手愛吃的中餐餐牌，光這輪菜名一報，都把人給聽饞了。（圖／截取自陸網）

另外還有一整排的糖水任吃任喝，免費的冰淇淋和自助咖啡機，甜點有各種麵包、吐司、蛋糕和果醬，678種全球美食可供自助選擇。連荷蘭速滑名將正妹尤塔·里爾達姆（Jutta Leerdam）都已經愛上了四川麻辣燙了。

連荷蘭速滑名將正妹尤塔·里爾達姆（Jutta Leerdam）都已經愛上了四川麻辣燙了。（圖／截取自陸網）

而主辦方怕有選手吃不習慣，還給大家準備了肯德基、必勝客、Costa等常見速食。更讓人直呼厲害的，是餐廳裡各種「智能黑科技」。不僅有機器現場炸薯條，還能為選手客製調雞尾酒：「先生你好，你要的長島冰茶已經完成了」。媒體餐廳還有自動送餐服務，下單後，製作完成的菜會「從天而降」來到食客面前，既可以減少人群接觸，也能提高效率，滿滿的黑科技，難怪各國的媒體都對冬奧村的食堂讚不絕口。

怕有人吃不習慣，主辦方還是給大家準備了肯德基等常見速食。（圖／截取自陸網）

為了疫情防控，食堂裡每個座位都會隔開來。除了硬需求外，過年期間食堂還張燈結彩，掛著許多燈籠，充滿濃濃的年味；當「福」往門上一貼，真有種去親戚家串門吃飯的感覺。剛好冬奧還碰上春節，運動員們集體過了個年，跟著志工們開始學習毛筆字寫春聯，弄的跟社區活動一樣，就差包個餃子了。