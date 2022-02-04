伊斯蘭國（IS）首腦哈希米與家人躲藏在位於土耳其和敘利亞邊境的3樓建築中，美軍為了捉拿哈希米，一再進行直升機空降突襲演練，籌備數月才出擊。

路透社報導，但在美軍3日接近他之前，哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）引爆了自殺炸彈背心，現場傳出震耳欲聾的爆炸聲，導致他和多名人士血肉橫飛。

美國總統拜登在白宮戰情室（Situation Room）監看這場突襲，並稱哈希米自殺是「絕望的懦夫行為」。這讓人聯想到IS前任首腦及創立者巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）2019年在敘利亞遭美軍突襲時，他也是引爆炸彈背心自殺。

對於敘利亞西北部伊德利布省阿提瑪（Atmeh）的居民而言，這起行動令人心驚膽戰。美軍直升機發動攻擊前，先透過擴音器要求建築物中的平民離開。

美國陸戰隊將領麥肯錫（Frank McKenzie）負責監督美軍在敘利亞和阿富汗等國家軍事任務，他向拜登回報最新狀況。他說，美軍在一樓發現6名平民，其中4人是兒童，在3樓爆炸之前已將他們撤離。

麥肯錫說：「這場爆炸的威力比我們預想自殺炸彈背心所引發的威力還要強大，造成3樓所有人死亡，還將許多人炸飛出樓房外。」他又說，哈希米、他的妻子和兩個孩子都被炸死。

一名美國官員後來表示，哈希米的2名妻子和一名孩子喪命。

敘利亞救援工作人員表示，這場突襲行動至少造成13人喪生，包括6名兒童、4名婦女。

美國官員表示，去年12月初開始規劃這場行動，因為他們愈加相信哈希米就住在這棟建築物中。白宮一名高級官員表示，拜登12月20日聽取活捉哈希米選項的詳細簡報。

一名官員表示，這次行動會如此複雜是因為哈希米幾乎足不出戶，都只在3樓活動，依賴信使與外界互動。

他們表示，由於觀察到此區域內有多名兒童，而且據信一樓住著一般家庭，美國官員試圖研擬出一套能保護平民安全的任務。

美國官員表示，拜登1日在橢圓形辦公室與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）開會時，做出最後批准。

拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）和其他政府官員在戰情室透過好幾個螢幕觀看整個過程，並從奧斯汀、密利和麥肯錫取得即時最新消息。