台東縣卑南鄉一處1樓平房傳出火警。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉一處1樓平房傳出火警。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉太平路4日晚上7點44分某民宅1樓平房全面燃燒，現場濃煙竄出，警消獲報後派出多輛消防車趕抵現場，直到8點36分許才將火勢熄滅，初步了解目前無人傷亡，起火原因仍有待調查釐清。