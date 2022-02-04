第24屆冬季奧林匹克運動會開幕式今(2月4日)晚在大陸北京國家體育場舉行，在「冬奧開幕日，正逢立春時」的24節氣意象倒數後，主辦方完成隆重的國旗傳遞及升旗儀式，隨後浮現「冰立方」擴增實境，將歷屆奧運傳承用精美光雕線圖呈現；隨後當冰球撞向冰立方，一個晶瑩剔透的魔幻冰雪五環從冰立方當中雕刻出來，「破冰」寓意著打破隔閡、互相走近，大家融為一體。網友大讚：「五環破冰而出的瞬間看到熱血沸騰，冬奧開幕審美真的絕了！」

北京2022年冬奧會2月4日晚間拉開帷幕，此時正逢中國傳統新年，更遇二十四節氣中的「立春」。在春天來臨之際，冰雪之約，如約而至，浪漫、唯美、溫暖的中國氣韻點亮世界盛會。二十四節氣凝結中國智慧：「春雨驚春清谷天，夏滿芒夏暑相連。秋處露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。」嚴格按照太陽視運動的規律確定一年四季的季節時間，是真正的太陽曆，也象徵主辦方在過去一年倒數中鍥而不捨的求好心切。

在春天來臨之際，冰雪之約，如約而至，浪漫、唯美、溫暖的中國氣韻點亮世界盛會。（圖／新華社提供）

在悠揚的小號聲中，眾人手連手、心連心完成傳遞國旗的任務，兩排憲兵踢起整齊正步，將五星旗送至升旗台，小小兵們高舉右手對國旗致敬，在激昂的義勇軍進行曲歌聲齊唱中，宣揚中華民族驕傲的一刻展開了。黃河之水傾瀉而下，一瞬之間整個場館都澎湃著，場地中出現了一顆巨大的冰立方，最終定格在2022年北京冬奧會，冰球來回撞擊，冰立方開始發生變化，映現出從首屆奧運起的各屆奧運基本資料簡介及圖像。

開幕式核心形象和主線——「一朵雪花」的故事。1,300年前的唐代詩人李白有一句詩：「燕山雪花大如席」，這是描述雪花的名句，浪漫、誇張、充滿無窮的想像力。西方有一句諺語：「世界上沒有兩片一樣的雪花」。這句話在中國也人盡皆知。雪花各不相同，但卻一起組成了美麗的冬天。

雪花各不相同，但卻一起組成了美麗的冬天。（圖／新華社提供）

這就像所有來參加冬奧會的各個國家一樣，大家有著不一樣的語言、樣貌和文明，彼此不同卻可以美美與共，共同組成一個地球家園。所以，「一朵雪花」的故事，貫穿整個開幕式——倒計時短片、參賽國國名引導牌、演員服裝、主席致辭的背景、和平鴿表演和主題歌演唱的背景、到主火炬，都由「一朵雪花」作為核心視覺形象，貫穿始終。當世界各國的朋友通過冬奧聚合到一起，當有著各國國名的雪花共同構建成一朵「奧林匹克五環」雪花，「世界大同，天下一家」的主題也就躍然眼前了