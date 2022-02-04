因網路發達，不少人拜年改傳新年賀圖，而有一名女網友分享，她的外婆天真的拿著一張偽裝成虎年賀圖的迷因圖，詢問她圖片的真意，而她一看竟發現內容是18禁，讓她尷尬的不知如何與外婆解釋。

女網友見圖秒懂賀卡的真意，讓她不曉得要怎麼向長輩解釋。（翻攝自Dcard）

女網友在論壇《Dcard》有趣板發文，稱大年初二時回外婆家，結果外婆突然拉著她的手，跟她說自己沒上過學，看不懂朋友傳的新年賀圖，而她接過手機一看，竟發現賀圖為一隻老虎騎在另隻老虎上，祝福語為「不入虎穴焉得虎子」，另有一行字標著「今年最應景的賀卡」。

原PO明白賀圖的涵義，但因為內容是在比喻男女床笫之事，她實在尷尬的不知如何向外婆解釋，外加同場合還有其他回娘家的長輩，最後幾經掙扎，她僅簡單僅解釋賀卡上的典故意思，延伸之意則沒提及。

原PO表示，幸好外婆沒仔細追問，她解釋完就趕緊逃離現場，也在文末配上一張火爆的鳥類圖片，上頭文字則寫著，「到底是！哪個北七！把嗶圖傳給老人！」

文章曝光後，不少網友看了笑翻，對於原PO的遭遇感到同情，「長大才知道原來這句話這麼色」、「看到最後一張圖笑了，可以想像原Po有多尷尬…」、「就說是子孫滿堂的意思啦 然後傻笑帶過」、「騎虎難下了齁」。