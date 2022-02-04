代表台灣參加亞洲盃女足代表隊今日以3：0大勝泰國，前進世界盃踏出重要一步。但今日賽後卻傳出多名代表隊成員確診，引發震撼。民進黨立委周春米對此呼籲，體育署應提報CDC研擬專機與專案入境相關事宜。

周春米表示，確診消息傳出後，辦公室直接與足協溝通。足協反應，若是代表隊成員以一般管道登機回國，採檢結果如果是陽性，將無法登機。體育署如果能夠協調專機接送，可以讓選手更安心的回國。

此外，代表隊入境後的檢疫事宜，周春米也表示，足協已經安排了防疫旅館。但足協目前也憂心，在確診消息傳出後，代表隊集體被安排往集中檢疫所。

周春米對此呼籲，還是希望CDC以專案方式建立標準，讓選手們能以最舒適的方式完成入境檢疫。

體育署對此則回應，專機與入境檢疫事宜，經過各方反應後正與指揮中心以及相關單位協調中。若是有選手因為採檢陽性無法登機，也會補助所需費用，務必會讓選手們無後顧之憂的參賽。