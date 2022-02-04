新聞網站「The Drive」3日報導，擔當俄羅斯下一代空中預警管制（AEW&C）任務、用於取代A-50的A-100「首相」（Premier）空中預警管制機，在西方國家近年對俄羅斯的一系列制裁下，預計最快要到2024年才能服役，較原定計畫延宕4年。

「The Drive」引述俄羅斯知名軍事媒體《軍事工業快遞》（Военно-промышленный курьер），稱一名未具名的俄羅斯國防部消息人士表示，A-100原定2020年開始服役，但目前時程表已被推遲到至少2024年，主因是由於西方國家近年來的一系列制裁，導致俄羅斯廠商難以獲得包括晶片在內的電子零件，該國自行製造替代品的計畫則遭遇困難。

《軍事工業快遞》還指出，A-100計畫存在根本性的「戰略錯誤」，因為該項目於2006年啟動，未預料到俄羅斯會因2014年併吞克里米亞半島、2016年被控干預美國總統大選、2018年被控試圖毒殺前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）父女等事件，遭遇一連串經濟制裁，才導致無法獲得當初規劃使用的大量西方製電子零件。不過《軍事工業快遞》也承認，俄羅斯在這類技術上至少落後西方國家10年，很難在完全自行研發下迅速獲得新戰力。

「The Drive」指出，俄羅斯空軍目前僅有約10架A-50系列空中預警機處於現役，其中第7架完成升級的A-50U才於2021年12月交付，但仍被認為難以辨識與追蹤美軍F-22、F-35戰機等匿蹤目標。A-100則以Il-76MD-90A運輸機為平台，搭載Vega Premier主動相位陣列雷達，探測能力大增；但若俄羅斯真的入侵烏克蘭，A-100計畫可能於進一步制裁下再度遭殃。