2022北京冬季奧運今（4）日晚間8點在鳥巢體育館盛大開幕，由國際級大導演張藝謀籌畫主題，以雪花跟冰貫穿整場開幕式；開場後滾滾而來的「黃河之水」變成冰立方，再出現冰雪五環，及各國進場的引導牌上雪花圖案，還融入中國結設計，各種超用心細節讓網友給予超高評價。

北京冬奧會今晚在北京鳥巢體育館展開序幕，也是奧林匹克會旗時隔14年再次於該場館升起，意義大不同；在開幕升旗奏樂後，場館大螢幕出現滾滾流動的「黃河之水」，傾瀉而下至場中間，接著慢慢冰凍，最後更出現一個超大冰立方，經過光線雕刻後，代表奧運的五環破冰而出，驚豔全場。

北京冬奧開幕式表演。(圖/ 取自新華社)

而冬奧開幕創意都藏在細節裡，在各國運動員進場時，引導員手中都舉著一塊雪花造型的引導牌，上面寫著選手的國家，特別的是，雪花引導牌的花瓣其實是由「中國結」當作設計元素；設計團隊透露背後意涵，這一片片小雪花代表著各國代表選手團，都屬於奧林匹克這個大家庭的一部份。

中華冬奧代表團由掌旗官黃郁婷（中）、何秉睿手持奧會會旗入場。（美聯社）

冬奧開幕式各種創意巧思引起廣大好評，許多網友對張藝謀團隊給予超高評價，大讚他們的用心肉眼可見。