美國遭遇嚴重暴風雪侵襲，加上俄羅斯與烏克蘭情勢持續緊張，外界擔憂石油供應恐進一步遭到擾亂，帶動美國西德州油價突破每桶90美元關卡，此為2014年10月6日以來首見。

紐約西德州原油3月期貨價周五盤中上漲1.23％，每桶報91.38美元，今年迄今累漲20％。倫敦布蘭特4月期油上揚1.12％，每桶報92.13美元，今年以來大漲17％。兩大指標油價可望連七周收高。

暴風雪周四橫掃美國中部與東北部，狂風暴雪與地面結冰導致交通受阻、許多家庭電力中斷，多州政府宣布學校停課。外匯交易商Oanda分析師莫亞（Edward Moya）表示：「暴風雪侵襲德州，導致頁岩油重要產區二疊紀盆地原油生產受影響，促使西德州油價飆破90美元。」

美國官員周四警告，他們掌握到的情報顯示，莫斯科當局計畫偽造烏克蘭軍隊攻擊俄國的影片，做為入侵烏克蘭的藉口。

官員指出，俄國可能假造烏克蘭軍隊攻擊「俄國主權領土或說俄語民眾」的影片，也可能製作逼真的宣傳影片，裡頭內容涵蓋爆炸場面、屍橫遍野等，並暗示攻擊武器來自於烏克蘭或北約組織（NATO）國家提供。