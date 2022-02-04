台鐵內灣支線4日晚間發生意外，一名民眾遭列車撞擊送醫。（翻攝照片）

台鐵新竹內灣線1832次區間車4日晚間從上員至榮華路段，疑似有民眾闖入鐵軌，遭列車撞擊，救護人員到場將民眾送醫急救，但在送醫途中失去呼吸心跳，仍在急救中，台鐵內灣支線一度停駛，不過在晚間7點許恢復通車。

新竹縣消防局4日晚間6點8分接獲報案，立即派遣救護人員前往救治，將傷者送往台北榮總新竹分院急救，送醫途中失去呼吸心跳。而這起事故影響40名旅客，列車在晚間7點15分恢復行駛。

台鐵指出，這起事故造成雙向列車一度停駛，不過隨後7點許恢復通車，至於事故原因仍待釐清。