民眾疑闖入台鐵內灣支線遭列車撞擊 送醫途中失去呼吸心跳 21:482022/02/04 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵內灣支線4日晚間發生意外，一名民眾遭列車撞擊送醫。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵內灣支線4日晚間發生意外，一名民眾遭列車撞擊送醫。（翻攝照片） 台鐵新竹內灣線1832次區間車4日晚間從上員至榮華路段，疑似有民眾闖入鐵軌，遭列車撞擊，救護人員到場將民眾送醫急救，但在送醫途中失去呼吸心跳，仍在急救中，台鐵內灣支線一度停駛，不過在晚間7點許恢復通車。 新竹縣消防局4日晚間6點8分接獲報案，立即派遣救護人員前往救治，將傷者送往台北榮總新竹分院急救，送醫途中失去呼吸心跳。而這起事故影響40名旅客，列車在晚間7點15分恢復行駛。 台鐵指出，這起事故造成雙向列車一度停駛，不過隨後7點許恢復通車，至於事故原因仍待釐清。 #列車 #停駛 #台鐵 #內灣支線 #日晚間 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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