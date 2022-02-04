本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今(4)日宣布，新增25例本土，其中以日翊物流增加10例最多。由於目前網購盛行，引起民眾憂心，是否會因為領取包裹而染疫，有醫師透露，關鍵在於拆包裹時的3個動作。

全家旗下日翊物流公司今天新增10例確診，陳時中表示，都是首度匡列採驗出來的個案，本案是目前首要關注且比較大的群聚，目前該起群聚已累計25人確診。

桃園日翊物流暴增10人染疫 陳時中坦言「正在燒」：未來5天是關鍵

由於物流相關疫情擴大，不少人擔心領取或拆封包裹時的染疫風險，台大兒童醫院院長黃立民接受媒體訪問時表示，外包裝確實有可能沾染病毒，提醒拆封時最好遵守下列三個原則，避免染疫。

1. 拆開外包裝後立刻洗手

對於有人會在拆包裹前先噴酒精，黃立民則認為，就算用酒精噴灑包裹外包裝，還是無法完全消毒，最好的方法就是在拆開外包裝後立刻洗手，雙手洗乾淨後，再拿取包裹內的物品。

2. 拿出包裹內物品後再次洗手

由於包裹內的物品也可能帶有病毒，因此拿過包裹內的物品後，建議再洗第二次手。

3. 吃東西前務必洗手

吃東西前本來就應該先洗手，尤其在摸過包裹，或碰觸過包裹內的物品後，更應該徹底把手洗乾淨再吃東西，避免病毒上身。