北京冬奧圖輯》開幕式驚豔全場 中華隊黃郁婷、何秉睿掌旗進場 21:532022/02/04 中時新聞網 黃詩淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 冬奧開幕式倒計時表演以《立春》為題。(圖／新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京東奧開幕式今(4日)晚間於「鳥巢」國家體育館舉行，由國際名導張藝謀擔任總導演，以雪花和冰為主題，從最有庶民特色的「廣場舞」開始，並用以24節氣影片倒數最後24秒，並在立春時以綠色稻苗萌芽開始，呈現生生不息的意象，接著主辦方國旗進場，由56個民族、傑出人士代表，將國旗傳遞進場中，完成升旗典禮。 開幕前的廣場舞。(圖／新華社) 開幕式前的表演。(圖／新華社) 小草變成蒲公英。(圖／新華社) 大陸國旗進場，由56個民族、傑出人士代表傳遞。(圖／新華社) 空中打出中英文「立春」和「SPRING」煙火。(圖／新華社) 隨後中國大門打開，迎接「運動員入場」，本屆以國名的簡體中文排序入場，中華代表團則排第11入場，由黃郁婷、何秉睿擔任掌旗官代表入場。 冰雪五環環節。(圖／新華社) 中華代表團由黃郁婷、何秉睿擔任掌旗官。(圖／路透) 冬奧場外放起煙火。(圖／新華社) #北京冬奧 #開幕式 #黃郁婷 #何秉睿 #中華隊 也許您會感興趣 其他人正在看 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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