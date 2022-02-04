北京東奧開幕式今(4日)晚間於「鳥巢」國家體育館舉行，由國際名導張藝謀擔任總導演，以雪花和冰為主題，從最有庶民特色的「廣場舞」開始，並用以24節氣影片倒數最後24秒，並在立春時以綠色稻苗萌芽開始，呈現生生不息的意象，接著主辦方國旗進場，由56個民族、傑出人士代表，將國旗傳遞進場中，完成升旗典禮。

開幕前的廣場舞。(圖／新華社)

開幕式前的表演。(圖／新華社)

小草變成蒲公英。(圖／新華社)

大陸國旗進場，由56個民族、傑出人士代表傳遞。(圖／新華社)

空中打出中英文「立春」和「SPRING」煙火。(圖／新華社)

隨後中國大門打開，迎接「運動員入場」，本屆以國名的簡體中文排序入場，中華代表團則排第11入場，由黃郁婷、何秉睿擔任掌旗官代表入場。

冰雪五環環節。(圖／新華社)

中華代表團由黃郁婷、何秉睿擔任掌旗官。(圖／路透)