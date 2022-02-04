今年春節連假長達9天，不少人放鬆享受假期，卻也因為熬夜打亂了生活作息，營養師高敏敏建議，可透過3種效率補眠方法，再搭配好眠營養素，就能有效補足精神，以最佳狀態迎接開工日。

高敏敏在臉書發文表示，不少民眾過年期間可能熬夜通宵好幾天，因此感到精神不濟，分享3種補眠方式，在假期尾聲調整睡眠：

1.分段式補眠：假期每天多睡1小時即可，不用過度補眠，精神較佳。

2.不過度補眠：晚睡或晚起以1-2小時為限

3.慢慢調整回原本作息：假期結束前三天，每天提早20分鐘睡。

除了控制睡眠時間，高敏敏也建議可多補充適合的營養素助眠，包括陽光維生素D、礦物質鈣以及色氨酸。

1.陽光維生素D：缺乏時會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽。

2. 放鬆肌肉 舒緩壓力：建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等，都是鈣質豐富的食物。

3.色氨酸：製造快樂賀爾蒙血清素，改善大腦壓力，而牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸。

高敏敏補充，如果過年或平時有熬夜習慣，補水就更重要，足夠的水分才能使身體健康運作、有精神，還可以幫助細胞修復、修復疲勞。