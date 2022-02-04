2月4日晚上20點整，2022年北京冬奧會開幕式正式拉開帷幕。在運動員入場儀式環節中，「美屬薩摩亞」代表團的旗手成為了亮點。這位旗手不但穿著草裙、人字拖，更赤裸著上半身，而北京室外體育場的氣溫是攝氏零下，網友看了無不驚呼：「這位大哥還真不怕冷啊！」據港媒《香港01》分析，北京冬奧會正在呈現中國「朋友圈」的意外一面，美屬薩摩亞也正巧處在大陸「一帶一路」大洋洲的推進範疇之內。

在運動員入場環節中，「美屬薩摩亞」運動員的旗手赤裸著上身揮舞著國旗入場，仔細一看，他不僅穿著草裙，甚至還穿著人字拖！這可是在北京冬夜的室外體育場舉辦的開幕式，氣溫肯定是在零下。網友紛紛驚呼：「這位大哥真不怕冷啊！」

而據港媒《香港01》分析，北京冬奧會正在呈現大陸「朋友圈」的意外一面，到2月上旬，91個參賽國的超過2,870名運動員已經抵達北京冬奧會的奧運村及其他設施，與此同時，近30個國家和地區的首腦或高官及其他國際組織的領袖也計劃前往，隨着前往北京人員名單逐漸明晰，外界也能從這個朋友圈中判讀出意外的內容：一些國家的出席和一些國家的缺席讓這種意外變得越發突出。

大陸對於大洋洲尤其是南太平洋區域也展示了超乎往常的興趣，這一部分的進展屬於「一帶一路」範疇之內，其行動中心為巴布亞新幾內亞一帶，並向「美屬薩摩亞」、斐濟、東加等方向移動。這一部分的行動重點落在脱貧及農業示範項目培訓上，巴布亞新幾內亞不僅是大陸在大洋洲方向推廣食用菌等農業技術的中心，也是近期推廣新冠疫苗的中心。地緣政治的微妙性，從奧林匹克運動會的國際關係也或可觀察出一二。