北京冬奧開幕前大陸男子足球於世界盃足球亞洲區外圍賽中以1:3敗給越南，失去進軍世界盃資格，遭失望至極的大陸球迷痛罵。大陸知名媒體網紅胡錫進為此呼應球迷們對大陸男足憤慨的情緒，在微博發文指責男足「一副吃飽喝足加躺平的媽寶賴相」，將來重大科技攻關「一定要避免男足陷阱」。

這場廣受大陸球迷關注的世界盃外圍賽亞洲區B組第8輪比賽在2月1日晚間8時開戰，大陸國家足球隊對越南以1:3敗下陣來，這是中越交手66年以來，首度輸給越南，徹底無緣本屆卡達世界足球賽。慘敗的結果讓大量中國球迷極為氣憤，除在網路上狂罵之外，還有球迷一時失控砸爛自家電視。

前《環球時報》總編輯胡錫進也就此在網路上發文表示，2月1日男足輸給越南被公眾罵翻了天。是啊，那麼多關注，那麼多資金投入，那麼多辦法想盡用絕，男足就是原地打轉，甚至往下出溜，一副吃飽喝足加躺平的媽寶賴相，絕了哈。

胡錫進說，中國的「舉國體制」是很管用的，純市場機制也很管用，足球更像是把兩者往一起摻和的產物，結果砸了。男足界在這種摻和的過程中沒能把國家和社會投入的資源導向到真正提升足球水準上 ，情不自禁就用歪了。

他表示，男足不成器也就罷了，然而中國「舉國+市場」的打法現在可不光是男足，如今一些民用比重高的重大科技攻關也是兩股勁在共振，我想提醒：那些重大科技攻關一定要避免男足的陷阱。

胡錫進指出，看看男足有多熱鬧吧：國家砸錢，市場送錢，決心口號呱呱地，名人、有錢人也是出了一批又一批。但就是與外面一對陣，就像積木搭出的巨人一樣散落成一堆碎木塊。這樣的滑稽戲局限在男足就夠了。

胡錫進的文章也引來大量網民回應，回應人數高達5千餘則。有網民指出：「中國足球不行就是不行，所有的投機取巧，最後都會在球場上得到清算。但還有很多不如中國足球的行業，他們的幸運是可以一直躲在陰影裡。」「是中國男人不行了，可悲啊！這還真不能全怪體制，怪體制的話，女排、女足可是世界一流。是時候直面問題了。」

另有網民則說：「什麼原因大家都知道，只不過不能說，更不能拿來討論」，「養尊處優慣了，看看朝鮮隊，看看越南隊，看看敘利亞隊、伊拉克隊、阿富汗隊」，「瞎扯淡，就那些一身肥腩的豬，你說他們訓練，誰信？還甩鍋說男人比女人難練出肌肉，看看我們女足的腹肌，睜開眼睛看看行不行？」