大年初四(2／4)開獎結果出爐，第111000015期大樂透開出金虎年的第二個億元頭獎，頭獎獎金1.86億元由一注獨得，大獎落在雲林縣斗南鎮的「好彩頭彩券行」。

統計第四屆(2014年起)以來，九個年度的農曆春節大年初四，大樂透有7次皆開出頭獎，初四迎財神日開出大樂透頭獎的比例高達近八成(77.8％)。

本期加開的9個春節大紅包中獎號碼從小到大依序為02、04、11、13、19、27、32、36和40，本期共開出29組，其中23組為一注獨得，每注各得100萬元獎金；有3組為2注均分，每注各得50萬元；有2組為3注均分，每注各得獎金33萬3333元；另外還有1組開出4注，每注各分得獎金25萬元。

售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站中，以新北市新莊區的「新豐彩券行」最為幸運，一個晚上開出2注春節大紅包，且該2注對中的是同一組獎號，惟由於該組共開出4注，因此每注獎金為25萬元。

另外，新北市瑞芳區的「雅屋彩券行」大年初三(2／3)才開出1注春節大紅包100萬元，今天又開出1注大紅包33萬元，連續2天都開出大紅包，也是該投注站本屆第三次的開出紀錄。

而新北市三重區的「天天中大獎彩券行」曾於2020年開出大樂透頭獎1.6億元，今天開出1注春節大紅包，本屆春節大紅包開出次數已有4次之多。

桃園市中壢區「興旺投注站」曾於103年開出大樂透頭獎1億元，今天開出1注春節大紅包，也是該投注站本屆第四次開出春節大紅包獎項。

新北市淡水區「壹本萬利投注站」曾於104年開出大樂透頭獎4.6億元，今天是首次開出春節大紅包獎項，再添一筆開出大獎的紀錄。

2022年大樂透春節加碼活動自1／28起跑，連續15天天天開獎，總計要送出360組100萬元的春節大紅包獎項，統計至今晚(2／4)為止，加碼活動已實施8天，春節大紅包累計已送出187組，共223位幸運兒中獎，其中有157人獨得百萬獎金。今年加碼的360組春節大紅包獎項還剩下173組，明天(2／5，初五)開獎的大樂透頭獎仍將保證一億元，也將繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項。

此外，每五分鐘開獎一次的BINGO BINGO獎金加碼活動進入倒數階段，即將於大年初六(2／6)結束，喜歡BINGO BINGO的彩迷敬請把握最後的加碼機會。