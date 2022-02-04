民眾黨成立以來，今年底將全面投入地方縣市長、縣市議員選舉，日前公布部分市議員被提名人名單，除了年輕、清新，更有不少具軍警身分或背景的人士參與，挑戰國民黨鐵票企圖明顯。網友稱，民眾黨這批人就像電影《斯巴達300壯士》，有活力、衝勁，不輸國民黨的八百壯士。

日前曝光的市議員被提名人名單中，包括基隆市林毓峯、空軍中校退伍；桃園市陳品杰、曾任憲兵學校體能戰技教官；新北市張凱鈞、國防大學講師、陸軍少校退伍。另外，刑事警察局偵五大隊的林秋霖、角逐平地原住民席次的達佶祐卡造，以及現任警員、年僅27歲的林俊凱，都將投入11月26日的地方選舉。

據了解，確實有一些不想再投國民黨、又不滿民進黨的軍警票，醞釀年底「換換口味」，給這批初試啼聲的新人機會。網友認為，現在選舉已經和以前不一樣了，地方民代不再只是看傳統基層實力，空戰若打得好，同樣有機會脫穎而出，更何況民眾黨背後還有一個空戰始祖，台北市長柯文哲。