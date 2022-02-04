中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁在時隔近3年首次舉行的線下會面，中方明確表示願與俄方強化能源戰略夥伴關係。中俄雙方石油企業為此敲定，在10年期限內俄方將向中方輸送1億噸石油，同時穩步推進油氣合作大項目，加強能源領域重大技術聯合創新攻關，拓展新能源合作。

《觀察者網》報導，2月4日下午俄羅斯石油公司官網發布消息稱，俄羅斯石油公司（Rosneft Oil）和中國石油天然氣集團（CNPC）簽署以過境哈薩克的方式向中國供應1億噸石油的協定，協定期限10年。中國西北部的工廠將對原油進行加工，以滿足中國對石化產品的需求。

聲明稱，俄羅斯石油公司是對中國最大的石油出口商。自2005年以來，俄羅斯石油公司已向中國輸送了4.42億噸石油。長期以來，中俄兩國持續並不斷加深能源領域合作，為推動兩國社會經濟發展發揮了積極作用。2006年8月，中國石化與俄羅斯國家石油公司聯合收購並共同經營烏德莫爾特石油股份公司（UDM）。經過15年的共同努力，油田已累計產油9600萬餘噸，新鑽井1200多口。

報導說，俄羅斯石油公司成立於1995年9月29日，是俄羅斯最大的石油公司，也是俄羅斯聯邦政府成立國有的開放式股份企業。

值得一提的是，在俄羅斯總統普丁此次訪華期間，雙方還簽署了低碳發展、數位化和技術合作等領域的協議。