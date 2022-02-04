高市府環保局於農曆年節初一至初三暫停收運垃圾，大年初四開始恢復垃圾清運工作，由於今年高雄遭逢Omicron病毒侵襲，許多家庭以外帶年菜取代外出聚餐，環保局預期今年過年期間的回收物、垃圾量將比往年多出許多，即便如此，環保局對於高雄市長陳其邁喊出2022年垃圾處理量縮減至130萬公噸的目標仍相當有信心達成。

萬眾期盼的農曆年節到來，北漂遊子趁著連假返鄉與家人團圓，但今年過年期間，高雄面臨Omicron變異病毒威脅，為了避免群聚染疫，民眾們大多選擇外帶年菜在家中享用，到餐廳享用團圓飯的家庭減少，也間接讓紙類、塑膠類餐具等回收物及家戶垃圾大量增加。

由於去年5月中旬開始國內疫情大爆發，引發民眾恐慌，且政府祭出禁止餐廳禁止內用的防疫策略，民眾僅能外帶美食的情況下，一次性餐具使用量爆炸性攀升，根據環保局數據顯示，去年5月至9月的資源回收量約較前年同期成長1.3至1.5倍，垃圾焚化量也大量增加。

由於今年年節期間高雄遭逢Omicron變異病毒威脅，根據先前經驗，環保局預期年節期間回收物、垃圾量將大量增加，環保局表示，2月1日至2月3日停止收運垃圾，2月4日恢復正常清運，環保局呼籲民眾做好回收分類工作，減少垃圾產生量。

由於高雄每年冬季飽受空汙影響，為了維持良好的空氣品質，高雄市長陳其邁先前喊出2021年垃圾總處理量降至133萬公噸、2022年則再縮減至130萬公噸的目標，去年133萬公噸的目標成功達成，總垃圾量131.4萬公噸，環保局表示，今年就算縮減至130萬公噸處理量，也有信心能夠順利達標。