我國女足隊今天在印度舉行的亞洲盃附加賽以3：0完勝泰國隊，不過卻也傳出有7名隊員在新冠病毒檢測時呈現出陽性。教育部今晚表示，選手回程時，將以專案、專機方式接送我國女子代表隊所有隊職員返國，並以最高規格醫療與相關支援照顧這群為國爭光的國手。

教育部長潘文忠於今晚近9點，親自致電我國女足領隊焦佳弘，並代表蔡英文總統及行政院長蘇貞昌，恭喜也感謝女足隊今天在亞洲盃附加賽以3：0完勝泰國隊，取得令人驕傲的成績。

不過印度疫情嚴峻，我國雖已進行高規格防疫，但仍有7名國手於競賽期間染疫，教育部表示，蔡英文總統與蘇貞昌院長已於第一時間指示，照顧運動選手是政府最大的責任。

教育部將與中央流行疫情指揮中心、外交部、交通部等相關部會，回程將依照防疫指引及專案經驗，以專案、專機方式接送臺灣女子代表隊所有隊職員返國，並以最高規格醫療與相關支援照顧這群為國爭光的國手。