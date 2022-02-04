男子被發現時，已經沒有生命跡象。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市永康區某大樓管委會主委，疑因不堪久病纏身萌念尋短，大年初四晚間8點多，被家人發現他的鞋子放在頂樓水塔旁，人已陳屍水塔內，雖緊急通報消防人員到場急救，但警消到場，發現男子已無呼吸心跳，並未送醫。

台南市消防局今晚約8點20分接獲報案，指有人在大樓水塔內輕生，消防人員到場，發現該名大樓主委已陳屍水塔多時。警方獲報到大樓管理室調閱監視器畫面，查出男子今早10點許，獨自搭電梯到頂樓，之後就未再下樓。

據了解，男子家人晚間一直沒等到他返家吃晚餐，於是四處找人，找了1個多小時，最後才在大樓頂樓的水塔旁發現他的鞋子，趕緊打給119搶救，但已回天乏術。

由於男子生前有情緒障礙，警方初步研判應是不堪病痛折磨，而想不開輕生，將請檢察官相驗，查明死因。

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