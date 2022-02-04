過年總免不了長時期間與親戚相處，而一名人妻就表示，小姑初二回娘家像一場惡夢，因為小姑一家完全不幫忙準備飯菜，飯桌禮儀也超差，甚至紅包給的很小氣，還擅自闖入她們的房間睡覺。

人妻在爆料公社App匿名公社發文，稱初二時小姑回娘家沒帶伴手禮，一家四口進門就癱坐在沙發上，有的玩手機，有的看電視，相同點則是全都不打算幫忙準備飯菜，甚至還使喚老公幫忙送飲料。

原PO表示，飯菜還沒全數上桌，小姑一家就自動搶先開吃，把每盤菜最大塊、最好吃的部分夾光，直到她忙完坐定位時，桌上的佳餚成了零星碎肉，且小姑一家的用餐禮儀也不好，喜歡用私筷翻攪每盤菜，每個人吃剩的魚刺不集中放，小姑老公還會不斷發出剔牙聲。

原PO續說，紅包部分，她們包給對方小孩一人2000元，但小姑一家僅回包一人200元，此外，小姑一家吃飽後還擅自跑去她們的房間睡覺，小姑的小孩也亂闖她女兒的房間跳床與翻東西，讓她實在好崩潰，直呼每到過年就好爆炸，真的心情很差。

文章發布在網路上後，不少網友表示，「馬鈴薯都比他們有教養」、「她把妳當自己人，妳沒把她們當自己人」、「下次記得房間門要上鎖，你們全家也常常去拜訪他們，讓他們做東」；也有網友建議，可以提議一起出錢在外面吃飯，就能免去上面的問題。