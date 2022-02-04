《日經亞洲》（Nikkei Asia）4日公布1月份的「日經新冠肺炎復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），台灣在滿分100分中以82分拿下榜首，第2名為柬埔寨、第3名則是阿拉伯聯合大公國。

《日經亞洲》的評估標準包括疫情管控（infection management）、疫苗接種狀況（vaccine rollouts）與社會移動限制（social mobility）等，台灣1月份以82分的高分佔據第1，較2021年12月的第3名有所上升，代表《日經亞洲》判斷台灣接近回歸正常生活；不過台灣在航空活動項目中被扣了6分，因為目前政府仍採取嚴格的入境管制措施，1月國際入境人數較全球疫情前大幅降低80%。

第2名的柬埔寨拿到78分，全國98.5%成年人和96.8%的5歲以上兒童已接種兩劑疫苗，且近50%成年人已接種追加劑，大部分為中國大陸製疫苗；柬埔寨1月確診人數僅不到1000例，且在1個月內未出現任何死亡病例；《日經亞洲》指出，柬埔寨近幾個月來排名持續進步，1月更自2021年12月的22名大幅攀升至第2名。

第3名的阿拉伯聯合大公國獲得77.5分、第4名的中國大陸獲得77分、第5名的愛爾蘭獲得71.5分；紐西蘭以65分名列第12名、美國54.5分暫居第46名、日本則以51.5分排在第67名。《日經亞洲》指出，中國大陸面臨跨越多個省份的局部疫情，加上Omicron變種病毒，使其更難維持嚴格的清零政策；日本則由於染疫人數暴增，且追加劑施打速度緩慢，自2021年12月的第12名大幅滑落至第67名。