遠在新加玻的楊采妮跨海感性謝票。（甲上提供）

李李仁為主演賀歲片《嗨！神獸》，帶著片中2位小男孩白潤音、陳京甫跑映後活動，特別在年初四、初五與粉絲相見歡，演藝圈的模範爸爸李李仁從美國探望女兒後返台，和愛妻陶晶瑩、兒子小龍團圓過節，對家庭議題特別有感觸，他感性分享：「這部片看了2次，它會提醒自己對家庭的承諾，答應了就要即時完成，以為還有很多機會去陪伴家人，但因為平常生活忙碌，有時候就錯失良機了。」推薦粉絲們趁著春節假期帶家人進戲院支持新作，在片中和李李仁演出無緣夫妻的楊采妮，也特別隔空以美照向台灣觀眾拜年。

演技精湛的童星白潤音也獲得觀眾高度肯定，當被問到在拍攝現場和大小神獸對戲的秘訣，白潤音透露：「劇組用堆高機做成神獸的樣子，讓他跨坐在上面對戲，還有一些小道具，比如說小神獸會用網球代替，當作視點讓我們對戲，感覺很像在演出漫威超級英雄，要自己先在腦中想像對手戲角色。」因為導演池家慶細心的事前準備，當時年僅8歲的白潤音演技特別自然。對白潤音疼愛有加的李李仁表示，在白潤音身上學習很多，看見演戲的初衷，這是最珍貴的部分，也覺得很榮幸。最後白潤音也在映後活動現場再度展現好歌喉，和李李仁合唱金曲製作人陳建騏操刀的電影主題曲〈數到一〉，讓現在觀眾直呼被這溫馨氣氛融化。

該片為完美呈現傳說神獸出沒地點的樣貌，走遍宜蘭漁港周邊景點、大雪山取景，尤其大雪山更擁有仙境般的自然環境，但因為山谷地形，美景稍縱即逝，劇組出動了大型吊車建構基礎照明，細膩模擬出森林中幽暗月光的亮度，在不影響生態環境的要求下，場景美術指導與造景師更在森林深處打造許多奇特景觀，相當考驗演員對大自然的適應力，白潤音笑回：「跟神獸對戲很難，在他的想像中不是像片中神獸的樣子，而是想像自己跟一個很重要的人對戲，才能讓演繹情緒出來。」飾演白潤音好朋友扁豆的陳京甫則自爆本來導演請他背台詞，但背完後在現場演戲時好像在念經，後來只好改用引導的方式讓他自由發揮，一席言論引發全場大笑。