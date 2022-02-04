過年期間，大部分人家中都有許多吃不完的年菜，很多人都會先放進冰箱，再拿出來加熱，連續吃個好幾天，醫師提醒，間隔超過8小時就算「隔夜菜」，尤其有4種年菜千萬別反覆加熱，否則恐傷身。

腎臟科名醫洪永祥在《健康2.0》節目中指出，下列4種年菜特別容易變質，最好別重複加熱：

1. 葉菜類

施肥時使用的氮磷鉀肥，進入葉菜類後會變成硝酸鹽，煮熟後放至隔夜，細菌會將其分解為亞硝酸鹽，經過胃酸或與含有胺的食物混在一起，就會形成致癌物質亞硝胺，尤其以菠菜、小白菜等葉菜類較常見。

2. 海鮮類

當室溫低於50°C左右就會開始滋生細菌，即使放進冰箱冷藏，細菌仍會繼續滋生，尤其隔夜海鮮最容易變質，最多只能加熱一次，吃剩的不要再冰，否則容易導致急性腸胃炎。

3. 半熟蛋

半熟蛋由於在烹調過程中未經完全殺菌，原始的細菌濃度就比較高，若當下沒吃完，隔夜也不能再食用，很容易吃壞肚子，得不償失。

4. 佛跳牆

由於佛跳牆內含海鮮、內臟等眾多種類的食材，其中只要有一樣變質，就整鍋都毀了，尤其這些含有蛋白質的食材很容易壞，最多只能加熱一次，且建議加熱到70°C才有殺菌效果。