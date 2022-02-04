美國公布1月非農就業數據，表現大幅優於市場預期。美股早盤四大指數漲跌不一，道瓊工業指數小跌0.1%，那指開高小漲，費城半導體指數下跌約1%，亞馬遜大漲逾9%。

截至台北時間22點33分，道瓊工業指數下跌50.15點（或0.14%），暫報35061.01點；那斯達克指數上漲20.49點（或0.15%），暫報13899.31點；標普500指數下跌4.69點（或0.1%），暫報4472.75點；費城半導體指數下跌21.33點（或0.62%），暫報3411.22點。

5大科技巨頭亞馬遜獨漲，上季財報繳出亮眼表現，優於市場預期，開盤大漲260.39美元（或9.38%），暫報3037.3美元；電動車大廠特斯拉下跌5.59美元（或0.63%），暫報885.55美元；台積電ADR下跌0.37美元（或0.31%），暫報119.47美元；聯電ADR上漲0.03美元（或0.32%），暫報9.52美元。

美國勞工部周五（4日）公布1月非農就業數據，新增46.7萬人，遠高於預期的15萬人，而前值更從原19.9萬人上修至51萬人；不過失業率不斷創低的趨勢暫停，報4%，遜於預期和前值的3.9%。