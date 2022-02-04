有「越南林志玲」之稱的藝人海倫清桃（阮清桃），外型甜美、身材火辣，時常透過社群分享生活點滴，近日她只是曬出到連鎖壽司店用餐的照片，竟遭酸民嗆「炫富、越南人吃什麼生魚片，回去吃烤蜘蛛喝魚露啦」，讓她無奈感嘆「台灣這麼進步的地方，竟然還有這樣井底之蛙的人」。

海倫清桃昨(3日)分享到連鎖壽司店用餐的照片和影片，表示「晚餐簡單吃」，沒想到卻被酸民酸炫富，讓她疑惑問「在台灣生魚片是很高級的食物嗎？吃生魚片是炫富嗎？」

另外她也解釋，越南人不吃烤蜘蛛，那是柬埔寨高原民族的食物，「越南的確用魚露來烹飪美食，或是調味沾醬，沒有人喝魚露好嗎？」而最讓她驚訝的是，台灣那麼進步的地方，竟然還有這樣井底之蛙的人。

她也建議這些人要多看國際的事，「再躲在電腦螢幕後用鍵盤來酸別人，搞不清楚事情，酸臭了其實是自己」，而她也大露雪白車頭燈和深邃事業線，呼籲大家「希望人人都能說好話、做好事～一切美好」。

網友見狀也要她別理別人怎麼說，過的快樂自在最重要，要她別和那種酸民生氣，不值得。