財報失色導致Meta市值3日蒸發逾2000億美元，創下美國上市公司單日市值失血紀錄，執行長祖克伯身家一夕驟減290億美元，全球富豪排名跌至第12名，反觀亞馬遜業績亮眼，創辦人貝佐斯4日可望增加200億美元財富，穩坐全球第三富豪位置。

受業績疲弱拖累，Meta 3日股價收盤崩跌26.4％，祖克伯的身家財富嚴重縮水。根據《富比世》即時富豪榜顯示，持有Meta 12.8％股權的祖克伯身家降至850億美元，全球富豪排名滑落至第12名，排在印度信實董事長安巴尼（Mukesh Ambani）之後，這也是祖克伯自2015年夏季以來首度跌出全球十大富豪榜。

相較之下，亞馬遜上季業績優於預期，持有亞馬遜9.9％股權的貝佐斯身家可望增加200億美元，穩坐全球第三大富豪。

祖克伯身家3日蒸發290億美元，創下單日財富第二大縮水紀錄，僅次於特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）的350億美元。2021年11月穆斯克在推特詢問網民是否應該出售10％的持股，引發特斯拉股價重摔。

Meta第一季財測遜於預期，加上示警蘋果改變隱私政策可能造成100億美元損失，引發股價狂瀉，市值蒸發2376億美元，創下美國企業單日市值流失紀錄，刷新蘋果在2020年9月創下的1820億美元失血紀錄。

標普500指數前20大企業的市值蒸發紀錄，大多發生在過去兩年，包括2020年3月新冠肺炎疫情最嚴峻的時期，微軟與蘋果市值曾各自流失1780億與1560億美元。

在2020年前，上市公司市值最大縮水紀錄是2018年臉書的1190億美元，那次亦是因為營收預測遜於分析師預期。