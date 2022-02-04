近日青島科技大學教授王碩領銜的研究團隊在國際著名學術期刊《自然．植物》發表封面論文《一億年前琥珀中發現起源於南非的適火性鼠李科植物》。該研究在國際上首次從琥珀中發現最古老的現存花朵，為東南亞地區早期有花植物演化與板塊運動關係的研究提供了重要的化石證據。

據《央視網》報導，此次研究發現的琥珀是完好保存了一億年前花朵、果實、葉片、原位花粉等多器官的實體化石。這些完好保存在琥珀中的化石植物在印度板塊與岡瓦納古陸帶尚未完全分離前即已形成，隨著岡瓦納古陸的解體和印度板塊的北移，這一生物群的祖先通過印度板塊傳播到緬甸北部，但它們的後裔卻一直在南非的開普植物區生存繁衍。

保存在琥珀中的化石植物在印度板塊與岡瓦納古陸帶尚未完全分離前即已形成，隨著岡瓦納古陸的解體和印度板塊的北移傳播到緬甸北部。（圖／新浪網）

報導說，該研究成果由青島科技大學王碩教授帶領的研究團隊與中國科學院南京地質古生物研究所、中國科學院昆明植物研究所、遼寧撫順琥珀研究所和福建農林大學等單位，以及英國開放大學、布里斯托大學和南非生物多樣性研究所密切合作，歷經8年時間取得。

王碩表示，該類植物從恐龍繁盛的中生代開始一直綻放至今，是罕見的被子植物活化石。研究發現，化石植物的花朵、葉片、毛被等表現出對頻繁野火的高度適應性，同時在琥珀化石中存在大量疑似被火燒過的植物殘骸，這也佐證了在白堊紀中期火災頻繁發生。種種跡象表明，被子植物對環境的強適應性可能是其快速輻射演化的一個秘密。