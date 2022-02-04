人氣網紅「綠肥兒」是一名正妹醫師，有甜美臉蛋外，白袍下還有不科學火辣身材，從學生時期就屢屢登上《批踢踢實業坊》表特板引起熱議；4日綠肥兒在IG上傳清涼照用網路流行用語拜年，比基尼肩帶鬆落讓胸前雙球看似快掉出，讓粉絲害羞嗨喊「真的出事了」。

綠肥兒是陽明大學醫學系畢業的學霸正妹，平時也不吝嗇展現傲人身材，今日晚間她分享多張比基尼辣照拜年，雀躍地表示「初四了阿北（出事了阿北）」，幽默地用網路很夯的梗和粉絲互動。

綠肥兒火辣拜年。(圖/ 摘自綠肥兒IG)

不過，大票網友重點幾乎都是放在她的誇張身材，綠肥兒在房間內穿著一套花紋比基尼裝，其中一張照片還發現肩帶有點鬆落，白皙渾圓的超巨雙球看似快從泳衣中掉出來，畫面相當性感撩人；另一張照片換了個角度，綠肥兒側身面對鏡頭，四肢纖細還有超細螞蟻腰，但上圍大道不科學，火辣身材太犯規。

大票網友被一系列清涼照辣得不要不要，激動盛讚「我身體不舒服」、「初四好美啊」、「真的出事了」、「太美了吧」、「太大了，鼻血狂噴」、「快炸出來了」、「看了會出事」、「出事了愛上了怎麼辦」、「覺得震憾」、「是什麼蒙蔽我們的雙眼」。