一名準人夫在網路上表示，女方家長起初同意收小聘12萬元，結果在結婚前夕突然改口要收大聘66萬，女友也態度強硬，讓他壓力很大，直呼自己被搞到有點不想結婚了。文章曝光後，引起網友熱議。

這名準人夫在臉書粉專《靠北女友my girl》投稿，內文指出，他即將結婚，事前討論時，與女方家長講好收小聘12萬元，卻突然改變心意，換成要收大聘66萬元，而他已把積蓄配給房屋的頭期款與裝潢費用，手上除了50萬存款，已沒有多餘可動用的錢。

原PO表示，他向女友討論可否照舊給小聘，但女友不答應，還說服他反正大聘收的回來，女友還打算把大聘的錢用在添購新家的家電與家具；原PO說，他想到婚禮的開銷或許無法回本，就覺得很煩惱，而女友的不體諒也讓他忍不住說，「有點不想要結婚，乾脆換個對象好了。」

文章發布在網路上後，吸引許多網友回應，「出爾反爾以後只會層出不窮，分了吧，房子自己住多好」、「才這點挫折就要放棄嗎？金錢可以處理的問題通常都不是問題，要相信愛情共度難關；記得挺過，別放出來害其它男生。」、「找個三觀契合的很重要，別自找麻煩自討苦吃。」

也有網友表示，大聘在習俗上是擺好看的，事後會退還，只有小聘會真的收下，但不管大小聘都需要衡量個人的經濟能力，而原PO女友只是聘金金額就不給商量，雙方做不到互相體諒，以後日子只會更難過，建議原PO還是盡早換女友。