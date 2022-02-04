2022年高雄市長選舉，民進黨現任市長陳其邁可望競選連任，國民黨由誰出戰，則尚未明朗，節目邀請3位來賓預測，時事評論員賴岳謙預測，台北市長柯文哲到高雄市去選，聲勢能夠直逼現任市長陳其邁。國民黨台北市議員王鴻薇則認為，柯文哲很好、羅智強也很好，立委高金素梅也不錯。

賴岳謙4日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中預測指出，挑戰陳其邁的會是柯文哲。國民黨的人都怯戰，張亞中是唐吉軻德，去那邊鬥鬥風車，是可以，但是無濟於事；柯文哲就不一樣了，柯文哲越往南走，聲望越高。柯文哲卸任台北市長以後，不會只當陽春的民眾黨主席，如果柯文哲到高雄市去選，聲勢能夠直逼陳其邁。

時事評論員朱凱翔則表示，孫文學校總校長張亞中把自己的理論，拿到選舉中實踐，並走到普羅大眾中。如果張亞中走到人群中，講這些理念，大家都可以接受，那就OK。但如果不是的話，大家就要認清這個事實。

王鴻薇指出，如果柯文哲到高雄去選市長，國民黨可以禮讓，不能讓陳其邁演獨腳戲。至於羅智強，他是有意願、有機會的，但是他的家人與朋友有一些不同的想法；而高雄雖然很難贏，可是很適合羅智強這種苦行僧，即便知道很難達到，但有這樣的人去選市長，對市議員選舉也會有一定的幫助。國民黨在高雄雖有很多派系，但是羅智強這樣的人，可以成為大家共同支持的人。因此針對2022高雄市長人選，王鴻薇認為，柯文哲很好、羅智強也很好，立委高金素梅也不錯。