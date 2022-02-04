來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），擁有天使臉蛋、魔鬼身材，常用社群網站和粉絲分享生活，不時也會放送辣照福利，在IG有219萬粉絲追蹤，今（4日）她曬出只穿內衣的美照，褲子還沒穿好，火辣S曲線全都露，讓粉絲看了快噴鼻血。

照片中，李元玲綁著兩隻馬尾，上半身只穿一件粉紅色內衣，渾圓半球和深邃事業線一覽無遺，下半身則是搭配一件粉色長棉褲，還特意把褲頭拉低露出內褲，超狂的馬甲線也跟著見客，而她也吐露擁有精實11字腹肌的秘訣「這世上唯一不會反彈的減肥方案，就是堅持，自律」，毅力令人佩服。

而第二張照片，李元玲以側身入鏡，前凸後翹的S曲線更是明顯，讓眾粉絲看了激動直呼「你就是堅持惹火，我怎能自律」、「褲褲穿好！才能自律」、「好辣」、「線條真的太美了」、「好長一個『川』啊」。

李元玲平時不吝展現好身材，卻不斷遭網友質疑是P圖，日前她就曬出自己的真實身材照和運動影，霸氣回擊：「現實生活的我就是這個樣，靠努力把自己練成想要P的角色，才有滿足感。」並向酸民喊話：「酸民可以繼續酸，因為他們不曾為自己努力，只能靠酸別人來抬高自己。」