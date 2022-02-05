《大新聞大爆卦》

2022年新北市長選戰，將在年底舉行，可望拚連任的侯友宜民調屢屢高居第一。時事評論員賴岳謙則預測，衛福部長陳時中選新北的可能性很高，陳時中若出戰新北，和侯友宜會有一拚。

賴岳謙4日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中預測表示，陳時中的人格特質，台北人不會喜歡，他適合選新北，陳時中防疫雖然有一堆問題，台灣也不斷出現破口，但問題是，年輕人還是買他的帳，因此，陳時中到新北，和侯友宜會有一拚，對侯友宜來說，可能也是艱困的一戰。

賴岳謙接著指出，陳時中話術強，話中有話，雖聽不出他在罵人，但卻是每一句都在酸人，而增加了對另一人的惡感；比如他會找出侯友宜某一些人格特質，用他的話一點點去損侯友宜，讓人對侯友宜產生惡感，一旦打成五五波後，若再一點點居上就會贏了。尤其現在綠營士氣已經上來，侯友宜不要太掉以輕心，他現在民調雖高，但若綠營歸隊就不一定了。他認為，陳時中選新北的可能性很高。

另外，賴岳謙也預測指出，台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安當仁不讓。綠營則是前副總統陳建仁相當有可能，高端對陳建仁在藍營絕對有殺傷力，但他根本不要藍營的票，因在台北雖然基本盤藍大於綠大於白，但三黨都沒有超過30%；而陳建仁是只要你不討厭他，綠營的票就跑不掉，所以綠營的票他可完全囊括，只要好好經營中間選民，尤其台北人對政黨的忠誠度比較低一點，會希望穩健成熟及有內涵、有國際觀的市長，陳建仁的條件也比較吻合。