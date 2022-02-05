32歲的央視主播王冰冰，以甜美臉蛋與流利的口條受到大批觀眾愛戴，加上氣質與外貌都與女星關曉彤十分神似，因此也被網友封為「國民初戀」。但近日她卻被網友們挖出過往的黑歷史，引起其他網友熱烈討論。

根據大陸媒體《搜狐娛樂》的報導，王冰冰日前被網友爆出滿分為710分的「英語CET四級」考試中，她只拿到369分，而大部分的高校及招聘單位都以425分為合格線，與她當時所考的成績落差有點大。另外，她還被網友爆出19歲時就與當時的男友同居，之後還曾嫁給吉林電視台的主持人，但兩人結婚沒多久後就離婚了，網路上還流出疑似婚禮現場的照片，讓不少酸民看了直呼「糟糕！她的人設也崩塌了」、「天哪！竟然離過婚」、「這和清純甜美人設不符啊」、「女神崩壞」。

王冰冰過往的英文成績及結婚照都被公開。（圖／微博）

但大部分網友看到後，反而認為王冰冰即使當初沒考好，之後仍靠著自身的努力通過考試相當不簡單；網友還解釋王冰冰出道以來從沒幫自己設立學霸或是單身人設，因此有過這些經歷完全不構成詐欺或是犯罪，最後還反嗆酸民「人家私生活到底關你們什麼事」、「管她結過離過幾次婚，也輪不到你們這些人插手」、「人家成年後做過什麼事情也需要你們管嗎」。

大陸媒體報導時也在文中引述法律規範，表示「公民個人隱私依法不受他人侵犯，如果行為人泄露別人隱私輕則構成民事侵權，承擔民事責任，重則面臨治安管理處罰，承擔行政責任，更嚴重者會觸犯刑法，構成犯罪」。