「人氣流量女王」楊冪和劉愷威曾有5年短命婚姻，兩人當年奉女成婚，生下孩子就頻傳婚變、出軌，2018年才鬆口簽字離婚，而所生女兒「小糯米」的扶養權歸給劉愷威，先前劉愷威爸爸劉丹透露，兒子近年為了照顧孫女，推掉不少工作，幾乎在螢光幕前消失的他，近日港媒起底竟是身家超過7億台幣的地產大亨。

46歲帥氣的劉愷威過去有不少緋聞對象，與同劇女星鄺文珣、廖碧兒交往，後來又與顏穎思的姐姐Regine、模特兒鄧慧琦分別有1、2年的短命戀情，2011年他參加電視劇《如意》時和楊冪傳出假戲真做，但兩人第一時間都否認，2013年才閃婚生下一女。

港媒報導劉愷威是買樓大亨。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

2016年劉愷威和同劇組女星王鷗傳出3次同房獨處，共近10小時，期間還被拍到女方下半身疑只穿了一條內褲，王鷗經紀人則駁斥被潑髒水，澄清該劇組因天氣與劇本變動，常常在收工後幾個主要演員都會留下來聚在房間，和編劇溝通隔天拍攝內容，強調：「並不存在傳聞中男、女演員獨處一室的情況」，楊冪力挺另一半喊話：「我相信愷威」。

傳劉愷威為了照顧女兒，推掉許多工作。（圖／翻攝自劉愷威微博；取自《on.cc東網》）

婚變後，劉愷威近年來工作量減少，被父親劉丹爆料為了扛起當爸爸責任，劉愷威最近都把錢往外推，婉拒許多工作，至於他「無緣的媳婦」楊冪近年頻傳出有新歡，與男友魏大勛熱戀中，劉丹去年過年被問楊冪有沒有來看小糯米？則秒回3字：「不知道」，讓現場氣氛立刻凍結。

據《東網》報導，最近幾乎沒新作品的劉愷威，出道以來積極投資房地產，他先前在大陸打開市場拍了許多戲，賺錢後回到香港買下許多大廈、住宅，市值超過2億元港幣，約7億元台幣，還包括價值8000多萬的西半山寶城大廈，狂勝蔡少芬、李彩華等名人，可謂香港買樓大亨。