伸展台模特兒是一個歷久不衰的行業，誰不想花時間看美好的事物？看著模特兒邁開長腿優雅而火辣地走動，實在是超級滋潤眼球的事情，而他們能發光發熱，靠的是天生優勢加上整個職涯過程刻苦忍耐與修練，有些超模甚至退役後，仍繼續保持那份光彩，例如80年代超模女神寶琳娜(Paulina Porizkova)，都當阿嬤了還是辣翻天，但卻有網友嗆她認老好好帶孫，不要逞強硬風騷，寶琳娜則用更多的辣照，直接打臉回去。

寶琳娜出身於捷克，之後隨父母移居瑞典，15歲時她的照片被一個攝影師朋友寄到知名模特兒經紀公司「Elite」，其主管立刻受到寶琳娜180公分優異身高吸引，她因此得到一張飛往巴黎的機票，開始了獨立自主的模特兒生涯，出道後的寶琳娜迅速成為巴黎頂尖的模特兒，18歲時開始往美國發展，優雅的臉龐與性感的身姿，讓她在美國取得大成功，開始受邀在電影中演出，讓她成為聞名全球的超模，是80年代性感女神代表之一，寶琳娜甚至在40歲時登上維密型錄，之後受邀成為《超級名模生死鬥》裁判，無謂年齡增長，在大眾眼前始終維持著亮麗外型。

寶琳娜即使年過半百當了阿嬤，但她仍在螢光幕前發展，甚至跟年輕人一樣玩社群，但也不乏收到負面批評，寶琳娜曾經在IG貼出酸民留言，嫌她太自中心、太在意外表，當時的她56歲，被批評這把年紀還在世界各地趴趴走、曬辣照，「還以為自己是16歲少女似的」，酸民還要她乖乖找個離孩子家近一點的地方安定下來，在家含飴弄孫就好，「將家裡布置得適合他們隨時到訪的狀態，開始為別人而活吧」。

而寶琳娜顯然不能同意酸民為她制定的生活模式，因此將之貼出，並且嗆聲表示為了這則負面留言，她確實有做了一些事情，邀請酸民及粉絲之後來看看她對這位酸民的回覆，結果隔天寶琳娜在IG貼出自己的黑白全裸近照，56歲的她皮膚緊實、線條明顯，一點都沒有老人鬆垮的模樣，她回應，那則酸言只凸顯一個問題，就是都這個年代了還有人將女人當財產看待，「好像不生孩子了，我們就該退位並為了滋養別人而活」，但寶琳娜覺得自己努力大半輩子，正該是為自己而活的時候，當然她平時還是會給家人織個毛衣、做點好吃的，「但我也值得沐浴在陽光中，躺在愛人臂彎裡，甚至享受鎂光燈的光彩」。

寶琳娜也強調，她不是為了讚數才po辣照，15歲時她也拍這類照片，當時她不覺得自豪，如今56歲，感覺自己跟30年前一樣美，直問為何年紀大了的女人，不被允許擁抱慾望與性感呢？「我甚至覺得我比當年更明白而喜歡自己的身體，覺得現在的自己更美好」。