你還記得歌手張惠春(Saya)嗎?當年在天后姐姐張惠妹明星光環加持下，以團體「阿妹妹」闖蕩歌壇，歌而優則演的她，靠著《名揚四海》奪下金鐘獎最佳女配角，演藝事業邁向巔峰之際，因為生兒育女淡出螢光幕，近來靠著電影《聽見歌再唱》讓她天籟歌聲再次受到關注，今年更舉辦出道25年首場音樂會，勾起歌迷無限回憶。

天后張惠妹出道時就創下專輯百萬銷量，當時張惠春便在專輯擔任合聲，並參與多部ＭＶ拍攝，原本只是抱著好玩的心態，但被唱片公司相中後，與表妹Raya組成女子團體「阿妹妹」，推出的3張專輯都創下銷售佳績，更被IFPI認證為「台灣女子團體唱片銷售量最高紀錄保持人」，不過事業邁向巔峰之際，傳出兩人無法承受身為公眾人物的壓力，加上被工作壓得透不過氣，出道僅2年就宣布解散，雖然仍有意在演藝圈打拚，卻一時間卻找不到方向，直到在金曲獎演出被經紀人敖君儀相中，才開啟她的戲劇之路。

張惠春與表妹Raya昔組女團「阿妹妹」出道。（中時資料照）

張惠春以電視劇《名揚四海》奪下金鐘獎《最佳女配角》。（中時資料照）

張惠春經過4年的空白和沉澱，先是以電影《我們結婚去》做為復出演藝圈的作品，接著以電視劇《名揚四海》奪下金鐘獎《最佳女配角》，尤其在《白色巨塔》為了飾演罹患白血病的病患，不惜剃光頭髮以光頭造型演出，讓人感受到她對演戲的熱忱，趁勢推出的首張個人專輯更讓她在海外獲獎無數，不過此刻因為男友邀她一同開酒吧，即便事業再創巔峰，她仍選擇為愛淡出演藝圈，更步入婚姻生下一雙兒女，生活重心也都放在家庭上。

張惠春去年推出電影作品《聽見歌再唱》。（中時資料照）

張惠春沉寂多年後，從擔任同門師姐孟庭葦巡演的嘉賓開始復出歌壇，更參加大陸音樂選秀節目《中國好聲音》，除了被那英相中選為學員之外，更被媒體評價為「最會唱歌的演員，最會演戲的歌手」，享受在舞台上演出感覺的她，如今不僅在台南固定駐唱，更參與電影《聽見歌再唱》演出，讓粉絲再次看見她的精湛演技，去年成為知名YouTuber「那那大師」訪談節目《你最近好嗎》，演唱《DJ請別放情歌》、《原來你一直都在》等經典歌曲，再次勾起無數粉絲回憶，也讓所有人再次記起張惠春的「歌手」身分。

張惠春睽違22年與Raya再次合體，獻唱「阿妹妹」時期經典歌曲。（中時資料照）

張惠春今年1月舉辦出道25年個人首場音樂派對，一開場就獻上《我要為你做飯》、《愛最大》等昔日經典組曲，連淡出演藝圈多年的表妹Raya也同台獻唱，也是「阿妹妹」睽違22年後再次合體，兩人帶來《DJ請別放情歌》、《大鬧一場》、《我要為你做做飯》等一系列懷舊歌曲，不僅用實力征服現場粉絲，也讓所有人見識到張惠春熱愛唱歌的初心。