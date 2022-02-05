過年是團聚除了大魚大肉之外，也少不了熬夜通宵、打牌追劇，結果到了開工日，心情跟精神依舊在放假，回不了神。營養師高敏敏說，其實調整睡眠、恢復元氣，是有訣竅的！

●搭配好眠營養素 通宵也不怕疲倦

1.分段式補眠

假期每天多睡1小時即可，不用過度補眠，精神較佳。

2.不過度補眠

即使想補眠，也不要變成晚睡或晚起，以早晨多睡1-2小時為限最好。

3.假期結束前三天 每天提早20分鐘睡

慢慢調整回原本作息，給身心準備恢復正常的機會。

(圖/營養師高敏敏提供)

除了3招效率補眠的方式之外， 「吃」進好的營養也是一大關鍵。高敏敏建議，多攝取以下食物來幫助好眠：

1.陽光維生素D

缺乏維生素D時會焦慮、肌肉無力，嚴重時更導致骨質疏鬆。建議可以多多去戶外走走、曬曬太陽。要是遇上沒有陽光的日子，就用吃的吧！補充蕈菇類、雞蛋都是好選項。

2.礦物質鈣

足量鈣質可以放鬆肌肉，舒緩壓力。建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等鈣質豐富的食物。

3.色氨酸

幫助製造快樂荷爾蒙血清素，改善大腦壓力。像是牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸。

高敏敏也提醒，如果過年或平時有熬夜習慣，補水就更重要。足夠的水分才能使身體健康運作、有精神還可以幫助細胞修復、恢復元氣。但還是要提醒大家，熬夜非常傷身，平時就要保持良好睡眠習慣，才能維持健康長長久久。