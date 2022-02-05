連假沒剩幾天就要開工了，如果職場上不是那麼順遂的人，可能會感到非常煩心，年後若想要改善事業運，運勢命理網站「旺好運」分享5個辦公室風水秘招，讓你遠離職場小人、貴人多多。

▍辦公室防小人風水一：桌面整潔

將辦公桌的物品整理一番，清掉堆積的垃圾、文件，少用的物品收拾整齊，盡量不要堆積在桌上，不僅會讓做事效率更好，也會提升工作運勢。

▍辦公室防小人風水二：座位靠牆

若可調整辦公座位，建議要讓座位的背後靠著牆面，等於穩固有靠山，事業上沒有小人來犯，也有利於拓展人脈。

▍辦公室防小人風水三：走道暢通

辦公室內的通道、走道宜保持乾淨暢通，不要堆積雜物，影響視覺與動線，這樣有利於同事間的溝通交流，變得順順利利。

▍辦公室防小人風水四：種植盆栽

在辦公桌上擺放綠色盆栽，有助於趨凶避吉，推薦可招財的富貴竹、萬年青或發財樹，想特別防小人的可用仙人掌。

▍辦公室防小人風水五：門口魚缸

養魚缸有利於和氣生財，魚缸可置於靠近辦公室門口之處，左側、右側皆可，別與門對沖，這樣能夠減少小人，帶旺辦公室的氣場。

【本文轉載自「旺好運」，經旺好運授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「旺好運」粉絲團】